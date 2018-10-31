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Otomobil ırmağa düştü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ırmağa düştü

31 Ekim 2018 12:40

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ırmağa düştü.
Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi\'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cevdetpaşa Sokak\'tan Çiftlik Caddesi\'ne giden Çiğdem B.Y. yönetimindeki 55 AAT 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp Mert Irmağı\'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, büyük korku yaşayan 3 kişiyi araçtan çıkardı. Sürücü ve yanındaki eşi kazayı yara almadan atlatırken, arka koltukta bulunan kadın ise hafif yaralandı. Hafif yaralanan kadın, özel hastaneye kaldırıldı. 

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