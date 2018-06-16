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Otomobil inşaat temeline düştü, ayağı kırılan sürücü 5 saat sonra fark edildi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alt geçit inşaatına düşen otomobilin sürücüsü Gökhan Çınar yaralandı

16 Haziran 2018 19:02

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, alt geçit inşaatına düşen otomobilin sürücüsü Gökhan Çınar yaralandı. Kırık ayağıyla sürünerek yol kenarına çıkan Çınar, yaklaşık 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Karabük-Bartın karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Gökhan Çınar yönetimindeki 78 SN 928 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, alt geçit inşaatına düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp, dik şekilde duran otomobilin sürücüsü Gökhan Çınar\'ın ayağı kırıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp sürünerek yol kenarına çıkan Çınar, yaklaşık 5 saat sonra bölgedeki bir kişi tarafından fark edildi. 
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Gökhan Çınar, tedaviye alındı.

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