Otomobil ile TIR çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi öldü

Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi öldü.



Reşadiye ile Sivas'ın Koyulhisar İlçesi arasındaki D-100 karayolunun 13'üncü kilometresindeki kaza bugün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan cenazeye katılmak üzere Gümüşhane'ye giden Rüstem Bal yönetimindeki 06 EFS 35 plakalı otomobil, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen, 39 yaşındaki Şemsettin Savaş'ın kullandığı 76 AU 656 TIR'a yandan çarptıktan 60 AV 014 plakalı dorsesinin altına girdi.



Hurdaya dönen otomobilde sürücü Rüstem Bal ile birlikte Cengiz, Cemil ve Hanım Bal olay yerinde, Güleser Bal ise Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda öldü. Kaza ardından cesetler otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ardından D-100 karayolu yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







