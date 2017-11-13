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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

13 Kasım 2017 00:41

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Seydişehir Bozkır yolu 4\'üncü kilometresinde meydana geldi.  Ali Osman Hamurcu  idaresinde 42 ZC 228 otomobil ile Suriyeli Adnan El Seğo\'nun kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Osman Hamurcu (50), Hatice Hamurcu (54) ve motosiklet sürücüsü Adnan el Seğo (22) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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