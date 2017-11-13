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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

13 Kasım 2017 14:28

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 
Kaza, Seyitharun Bulvarı Belediye Kavşağı\'nda meydana geldi. Hakan Gümüş yönetimindeki 42 CFV 55 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Emir Osman yönetimindeki 42 ZT 345 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emir Osman ve yanındaki Gufran Osman yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.  

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