T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 ağır yaralı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

21 Mart 2018 21:28

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Fatsa ilçesi Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Onur Şimşek idaresindeki motosiklete, yola kontrolsüz çıkış yapan Sema Duman idaresindeki 52 DK 588 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla atıp, yola savrularak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen, 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Onur Şimşek\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferudun ALTUNTAŞFATSA Ordu DHA ORDU FatsaKaza FatsaOrduSamsun Karayolu Dolunay KavşağıOnurSema DumanDKVatandaşlarınFatsa Devlet HastanesiKazaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24