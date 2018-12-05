Otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, D- 130 yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden Mehmet Şirinvarişli yönetimindeki 34 ABC 83 plakalı otomobil, Yaşar G.\'nin kullandığı 41 HB 627 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait, yolcu taşımacılığı yapılan minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şirinvarişli ve aynı araçtaki Kezban Güneş ile minibüste bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI