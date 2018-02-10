Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1\'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Tekke Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Gözde (52) yönetimindeki 10 UE 720 plakalı kamyonet ile Sezai Kurum (46) yönetimindeki 35 THM 89 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Gözde, yanında bulunan Abdullah Çayır (17), otomobil sürücüsü Kurum ve yanındaki Coşkun Atar (39) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sezai Kurum\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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