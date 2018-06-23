T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23 Haziran 2018 18:06

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Daday karayolu 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Daday ilçesinden Kastamonu yönüne giden Özcan Kaya (18) yönetimindeki 37 DY 609 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mevlüt Küçük yönetimindeki 37 BD 726 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobil sürücüsü Özcan Kaya ile diğer sürücü Mevlüt Küçük, Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaya, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı, Mevlüt Küçük’ün isi sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONUdaKaza KastamonuDadayDadayKastamonuKayaDYMevlüt KüçükBDKazadaMevlüt KüçükKastamonu Devlet HastanesineTedaviyeKüçükünFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24