Otomobil ile iş makinesi çarpıştı; bir aile yok oldu

Balıkesir'de, otomobil ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi çarpıştı. Kazada kazada aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. İş makinesi sürücüsü gözaltına alınırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza saat 18.30 sıralarında, Savaştepe İlçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait Serhat Sarı (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir-Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapanırken iş makinesi sürücüsü Serhat Sarı gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)