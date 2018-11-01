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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5'i çocuk 10 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı

01 Kasım 2018 21:46

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5\'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Söke- Milas yolunun Akbük kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimli öğrenilemeyen 34 RU 0111 plakalı otomobil ile 48 AAJ 454 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5\'i çocuk 10 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1\'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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