T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

03 Mayıs 2018 20:14

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Niğde-Çamardı yolu Bulduruş Geçidi\'nde Yaşar Ecemiş yönetimindeki  51 EA 120 plakalı otomobil ile Bilal Üçer’in kullandığı 51 BN 740 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Yaşar Ecemiş, Salim Üçer, Bilal Üçer, Nazmiye Üçer ve  Fatma Üçer yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yaşar Ecemiş (63), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDEDHA NİĞDEdeNiğdeÇamardıBulduruş Geçidi Yaşar EcemişEABilalBNKazadaYaşar Ecemiş SalimNazmiyeYaralılarAcilNiğdeHalisdemir EğitimAraştırma HastanesiYaşar EcemişJandarmaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24