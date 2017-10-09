Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR\'in Sındırgı İlçesi\'nde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Sındırgı- Balıkesir karayolunun 3. kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Soma\'dan Balıkesir yönüne giden İlker Karaaslan\'ın kullandığı 10 EA 607 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Osman Uludağ yönetimindeki 35 GD 7710 plakalı cip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlker Karasalan, yanındaki arkadaşı Ergun Doğan ve cip sürücüsü Osman Uludağ yaralandı. Yaralılar, ambulansla Sındırgı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan, duran kalbi tekrar çalıştırılan otomobil sürücüsü Karaaslan, sevk edildiği Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Karaaslan\'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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