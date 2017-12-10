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Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Murat Keleş öldü

10 Aralık 2017 09:30

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Murat Keleş öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Gerenköy Kavşağı meydana geldi. Foça’dan İzmir’ yönüne giden 52 yaşındaki Sedat Kutlu yönetimindeki 35 HLG 57 plakalı otomobil ile, Yeniköy yönünden gelen Murat Keleş yönetimindeki 35 KG 4621 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Keleş ile otomobilde bulunan Muhammet Mustafa Karakan\'ı ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırdı. Keleş, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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