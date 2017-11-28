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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek, otomobille çarpıştı

28 Kasım 2017 19:27

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek, otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Emrecan Ramazan, yaralandı.
Kaza, Süleymanlar Mahallesi, Kavakdibi Caddesi\'nde meydana geldi. Emrecan Ramazan (18) yönetimindeki 78 SN 217 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Motosiklet, İbrahim Arslan\'ın kullandığı 67 UE 829 plakalı otomobilin altına girdi. Yola savrulan sürücü Ramazan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ramazan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü Arslan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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