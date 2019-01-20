Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Rıza Kip (49), yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise olaydan sonra kayıplara karıştı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydın-Muğla yolu Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. İlçe merkezindeki bir iş yerinde pide ustası olarak çalışan Rıza Kip, mesai sonrası 09 LC 442 plakalı motosikletine binerek evine dönmek için yola çıktı. Kip motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre Muğla istikametinden gelen plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kip, yola savrularak ağır yaralanırken, Kip\'e çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk babası Rıza Kip\'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıza Kip\'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Rıza Kip\'e çarparak ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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