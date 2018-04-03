T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü 

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, kavşaktan çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfü Sunar hayatını kaybetti

03 Nisan 2018 03:12

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde, kavşaktan çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfü Sunar hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla Fethiye Karayolu Gürköy Kavşağı\'nda meydana geldi. Göcek\'den Dalaman yönüne giden emekli başkomiser Ömer Lütfü Sunar (66) idaresindeki 48 RT 1979 plakalı motosiklet, kavşaktan çevre yoluna çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki 48 D 4243 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Sunar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sunar\'ı ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sunar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Otomobil sürücüsü Toraman jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYADALAMAN Muğla DHA MUĞLA DalamanYakup ToramanLütfü SunarMuğla Fethiye Karayolu Gürköy KavşağıGöcek DalamanRTKazadaSunarKazayıDalaman Devlet HastanesiBuradaTalihsizMuğla Adli Tıp Kurumu MorguOtomobil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24