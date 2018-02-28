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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf İzzedin Toprak (22) hayatını kaybetti

28 Şubat 2018 13:44

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da otomobil ile çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf İzzedin Toprak (22) hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Haleplibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikleti ile ilerleyen Yusuf İzzeddin Toprak, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Toprak, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı motosiklet sürücüsü, acil serviste yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren sürücünün cesedi otopsi için morga konulurken, polis kazaya karışan otomobilin plakası ve sürücüsünün belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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