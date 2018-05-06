Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi’nde meydana geldi. Beldeden Çaycuma ilçe merkezine giden İsmail Y. yönetimindeki 67 DE 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turan V. yönetimindeki 67 ZL 904 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. (43) ile otomobilde bulunan Efe Y. (3), Sercan Y. (10), Durkadın Y. (65) ve Ömer Y. (70) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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