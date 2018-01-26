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Otomobil içinde ölü bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kaldırıma çıkıp duran otomobilin sürücüsü Hüseyin Doğramacı (66), ölü bulundu

26 Ocak 2018 15:59

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, kaldırıma çıkıp duran otomobilin sürücüsü Hüseyin Doğramacı (66), ölü bulundu. Araçta herhangi bir hasar oluşmazken, sürücünün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.
Olay,  bugün saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Çevre Yolu Caddesi\'nde üzerinde meydana geldi. Hüseyin Doğramacı yönetimindeki 42 HD 641 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu , otomobil kaldırıma çıkıp durabildi. Durumu fark edip koşan çevredekiler direksiyon başındaki sürücü Doğramacı\'nın hareketsiz olduğunu görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Doğramacı\'nın öldüğünü belirledi. Araçta her hangi bir hasar oluşmazken, sürücünün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. Doğramacı\'nın kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Doğramacı\'nın cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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