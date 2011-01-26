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Yaşam

Otomobil için penisine dövme yaptırdı

Almanya bugünlerde ilginç bir olayı konuşuyor. Çılgın bir Alman, düzenlenen yarışmada 'Mini Cooper' kazanmak için penisine 'dövme' yaptırdı.

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Almanya bugünlerde ilginç bir olayı konuşuyor. Çılgın bir Alman, düzenlenen yarışmada 'Mini Cooper' kazanmak için penisine 'dövme' yaptırdı.

Otomobil için penisine dövme yaptırdı

39 yaşındaki Andreas Muller, 20 bin euro değerinde bir Mini marka otomobil kazanabilmek için canlı yayında cinsel organına "Mini" dövmesi yaptırttı.

Bir radyo istasyonun düzenlediği en çılgın hünerlerini sergileyenler arasında en üst sıraya yerleşen adam , ‘Canının çok yandığının ancak her şeye rağmen değdiğini’ söyledi.

Muller'in kız arakadaşı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

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