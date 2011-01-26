Otomobil için penisine dövme yaptırdı

T24 - Almanya bugünlerde ilginç bir olayı konuşuyor. Çılgın bir Alman, düzenlenen yarışmada 'Mini Cooper' kazanmak için penisine 'dövme' yaptırdı.





39 yaşındaki Andreas Muller, 20 bin euro değerinde bir Mini marka otomobil kazanabilmek için canlı yayında cinsel organına "Mini" dövmesi yaptırttı.

Bir radyo istasyonun düzenlediği en çılgın hünerlerini sergileyenler arasında en üst sıraya yerleşen adam , ‘Canının çok yandığının ancak her şeye rağmen değdiğini’ söyledi.

Muller'in kız arakadaşı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.



