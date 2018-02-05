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Otomobil için gelen çekici de arızalanınca ikisini de yüklendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kar görmek için Saklıkent'e doğru yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, arızalandı

05 Şubat 2018 20:10

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kar görmek için Saklıkent\'e doğru yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, arızalandı. Aracın yüklendiği çekici de arızalanınca daha büyük bir çekici istendi. Gelen çekici, üzerinde otomobil bulunan çekiyi yükleyerek götürdü.
Kemer\'de oturan Mehmetali Kızılkaya (49), eşi ve 3 çocuğu, 07 KDP 93 plakalı otomobille bu sabah Toros Dağları\'nın zirve noktalarından Saklıkent\'e doğru yola çıktı. Kar görmeyi planlayan ailenin otomobili Portakal Durağı mevkiinde arıza yaptı. Mehmetali Kızılkaya bozulan aracını götürmesi için çekici istedi. Ancak aracın yüklendiği çekici de arızalandı. Bunun üzerine daha büyük bir çekici çağrıldı. Gelen çekici, üzerinde otomobil bulunan çekiyi yükleyerek götürdü.
Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayan Mehmetali Kızılkaya, \'Bir kar görmeye gidelim dedik, kısmet olmadı. Çekici de yolda kaldı. Bremen Mızıkacıları gibi olduk\' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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