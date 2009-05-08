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Yaşam

Otomobil hızlı tren rayına düştü: 1 yaralı

08 Mayıs 2009 14:18

Eskişehir’de bir otomobil çevre yolundaki köprüden bariyerlere çarpıp yaklaşık 8 metre yükseklikten Yüksek Hızlı Tren hattı raylarının üzerine düştü.

Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çevreyolu Eskişehir Otogarı yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ankara yönünden Bilecik yönüne giden 36 yaşındaki Engin Şahin yönetimindeki 26 AE 223 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, üst geçit köprüsünün korkuluklarının yanındaki bariyerle çarptı. Bariyerleri kırıp yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki köprüden Yüksek Hızlı Tren hattının geçtiği rayların üzerine düşen LPG'li otomobilde sürücü Engin Şahin ağır yaralandı.

Bir mobilya fabrikasında pazarlama ve satış müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Engin Şahin 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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