Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'da, Tonya-Vakfıkebir Karayolu\'nda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Trabzon\'un Tonya ilçesi ile Vakfıkebir ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. Bilal Sağlam yönetimindeki 61 TE 173 plakalı otomobil ile Erol İkinci yönetimindeki 55 RK 616 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Erol İkinci ile yanındaki Burcu Memişoğlu, Muhammet Baki ve Tülay Topkara yaralandı. Çevredekilerin müdahalesi ile ambulansa alınan yaralılar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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