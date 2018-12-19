Otomobil, göle dönen yolda kaldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Kemal Bal\'ın, şiddetli yağmur nedeniyle göle dönen yoldan geçmeye çalıştığı otomobili suyun içinde kaldı. İtfaiye ekibi, aracı sudan çıkarırken, ıslandığı için üşüyen Bal da polis ekiplerince evine götürüldü.

Olay, öğleden sonra, Şirinköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Şiddetli yağmur nedeniyle göle dönen yola giren Kemal Bal yönetimindeki 41 H 4477 plakalı otomobil, suyun içinde kaldı. Bal, aracın hareket etmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Sürücü Bal, aracından inerken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. Kemal Bal, itfaiyenin vincine takılı çelik halatı alarak, otomobile bağladı. Otomobil suyun içinden çekilerek, çıkarıldı. Aracın içi suyla dolarken, Bal ise büyük üzüntü yaşadı. Islandığı için üşüyen Kemal Bal, polis ekiplerince mahallede bulunan evine götürüldü.



FOTOĞRAFLI