Otomobil fiyatları son 4 yılda yüzde 200 arttı!

Türkiye’de otomobil almak giderek zorlaşıyor. Kur artışı, yüksek faizler ve vergi oranları nedeniyle otomobil fiyatları hızla artıyor. 2021 Ocak ayından bu yana otomobil fiyatları yüzde 16’nın üzerinde arttı. 4 yıl geriye gidildiğinde fiyatların yüzde 200’ün üzerinde yükseldiği görülüyor.

Otomotiv data ve 2.el araç fiyatlandırma şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, Türkiye’de otomobil fiyatlarında son dört yılda yaşanan değişimi analiz etti.

Hüsamettin Yalçın, yükselen kur, enflasyon, yüksek faiz, düşen alım gücü ve yüksek vergiler nedeniyle sıfır kilometre araç satın almanın oldukça zorlaştığına dikkat çekerek, "2021 yılında en çok satan sıfır araç modellerine baktığımızda; ilk 5 modelin Haziran 2021 dönemindeki ortalama fiyatı 237 bin TL iken 4 yıl önce aynı araçların ortalama fiyatı 78 bin TL’ydi" şeklinde konuştu.

Düşük vergi dilimine giren araç sayısı hızla azalıyor

Hüsamettin Yalçın’ın verdiği bilgilere göre, otomobil fiyatları sıfır araç pazarında son bir ayda ortalama yüzde 4 arttı. Haziran ayında da yaklaşık yüzde 5 zam bekleniyor.



Yalçın’ın dikkat çektiği konulardan biri de kur artışından dolayı düşük vergi dilimine giren araç sayısının hızla azalıyor olması. Geçen yıl 8 model yüzde 45-50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine girerken, bu yıl bu sayı 2’ye kadar geriledi. Sektör yetkililerine göre çok yakında bu ÖTV dilimine girecek araç kalmayabilir.

Düşük ÖTV için manuel vites çözümü

Dünya gazetesinin haberine göre; son dönemde birçok otomobil markası tüketici için daha ulaşılabilir fiyat sunmak adına yüzde 50 ÖTV dilimine giren araç arzını artırmaya yöneldi. Vergi dilimi değiştiği için bazı modellerde manuel ve otomatik vites arasındaki fiyat farkı 90 bin TL’ye yaklaştı.



Hem ithalde hem yerli araçlarda daha az donanımlı ve manuel araçlar tercih edilmeye başlandı. Volkswagen Binek Genel Müdürü Gino Bottaro, 8. Nesil Golf’ün lansmanında "Biraz risk aldık ve yüksek adette manuel vites getirdik. Yüksek fiyatlar ve vergi sistemi nedeniyle SUV’dan hatchback’e kayış var" vurgusunu yapmıştı.

Otomobil fiyatları düşer mi?

Birçok tüketicinin merak ettiği sorulardan biri de otomobil fiyatları düşer mi? Sektör temsilcilerine göre Türkiye’de otomobil fiyatlarının düşmesi çok mümkün görünmüyor. Ancak fiyatların daha fazla yukarıya çıkmaması da belli koşullara bağlı. Hüsamettin Yalçın, bu koşulları şöyle sıralıyor:

Döviz kurunun düşmesi

Faizlerin gerilemesi

Vergilerin makul seviyeye inmesi

Enflasyonun %4’ün altında olması

Kişi başına düşen gelirin artması

Ucuz araçların payı artıyor



2021 Ocak-Mayıs döneminde pazarın yüzde 85,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. A ve B segmenti bu pazardan yüzde 44,5, C segmenti ise 55,5 pay aldı.



Önceki yıllarla kıyaslandığında en düşük vergi dilimine giren A ve B segment araçların payının arttığı görülüyor. C segmenti otomobiller 2019’da yaklaşık yüzde 63 paya sahipken, 2019’da ise yüzde 60.1’e gerilemişti.

