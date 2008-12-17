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Yaşam

Otomobil fiyatına uçak!

Tarım alanlarının havadan ilaçlanması yasaklanınca, gözden düşen zirai uçaklar, 10 bin YTL'den başlayan fiyatlarla satılığa çıktı

17 Aralık 2008 02:00

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üç yıl önce tarım alanlarını havadan ilaçlamayı yasaklayınca zirai uçaklar, sahiplerinin başına dert oldu. Kullanımı ilaçlama ile sınırlı olan uçaklar, atıl duruma düştü.
Türkiye'de en büyük zirai uçak filosuna sahip Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Şaban Baş'ın uçakları çürümeye başladı. Baş, uçakları hurdacıya gitmektense sıradan bir otomobilin değeri olan 10 bin YTL'den başlayan fiyatlardan satıyor. 23 uçaktan 8'i elinde kalan Baş, Türkiye'de bu uçakların bir tek aksesuar olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Meraklılarına seslenen ATO Başkanı, "Ev, araba yerine sevdiklerinize özel günlerinde uçak alın." çağrısında bulunuyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2006 yılında tarımsal zararlılarla mücadelede uçakla ilaçlamayı 'çevresel nedenlerden' yasaklayınca, sektöre yatırım yapan 32 firma zor durumda kaldı. İlaçlamada kullanılan 90 uçak, işlevsiz hale geldi. Şaban Baş'ın verdiği bilgilere göre, yasakla birlikte, havacılığın bu iş kolunda istihdam edilen 400 pilot, makinist, teknisyen ve diğer yardımcı personel işsiz kaldı. Sadece Baş'ın şirketinde çalışan teknik eleman sayısı hiçbir zaman 50'nin altına düşmemiş. Her biri yurt dışında 100 -200 bin dolara alınan uçaklar, yasak sonrası bir dönem çekirge istilası sırasında Libya, Mali, Senegal gibi Afrika ülkelerine gönderildi.

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