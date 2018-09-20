Otomobil, falezlerde asılı kaldı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra alkollü halde otomobiline binen M.A. (48), aracı geri geri kullanırken kontrolü yitirdi. Sola yatan araç, taşlara ve falezler üzerindeki ağaçlara takılarak 50 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan falezlerin üzerindeki boş alanda, saat 01.30\'da meydana geldi. 07 P 5301 plakalı otomobiliyle boş alana gelen M.A., burada arkadaşlarıyla alkol almaya başladı. Bir süre birlikte oturup alkol alan arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında M.A. aracına bindi.

ARAÇTAN KENDİSİ ÇIKTI

M.A. otomobiliyle, birlikte alkol aldığı arkadaşı A.A.\'ya ait 07 YZ 940 plakalı araca sol ön kapı tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırılırken, otomobilin içindeki A.A. cam kırıklarının yüzüne gelmesi nedeniyle yaralandı. Arkadaşının aracına çarptıktan sonra panikleyen M.A., otomobille geri gitmeye başladı. M.A.\'nın kontrolünü yitirdiği otomobil falezlere doğru devirdi. Sola yatan araç, taşlara ve falezler üzerinde bulunan ağaçlara takılarak 50 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. M.A. ise devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Araçtan yaralı halde çıkan M.A.\'yı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.\'yı tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Polis, araçta bir başkasının olma ihtimaline karşı falezler üzerinde arama çalışması yaptı. Trafik polisleri ise alkollü araç kullanan M.A.\'ya işlem yapmak istediklerinde ehliyetinin olmadığını öğrendi.

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