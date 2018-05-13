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Otomobil evin çatısından dere yatağına uçtu

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolun altında bulunan evin çatısına girdikten sonra dere yatağına uçtu

13 Mayıs 2018 22:21

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolun altında bulunan evin çatısına girdikten sonra dere yatağına uçtu. Yaralanan sürücü tedavi altına aldı.
Olay öğleden sonra, Derince Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak\'ta meydana geldi. Çınarlı Mezarlığı\'nda bir yakının mezarını ziyaret eden Cansu Kırca (31) idaresindeki 41 K 3138 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan evin çatısına girdi. Araç daha sonra çatıdan dere yatağına uçtu. İbrahim Adalılar\'a ait tek katlı evde kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Cansu Kırca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Evin çatısı ve evin duvarları hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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