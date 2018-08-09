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Otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 5 yaralı

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp bir evin bahçesine yuvarlandı

09 Ağustos 2018 21:15

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop Karayolu Dereköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Refik K. yönetimindeki 16 LD 662 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araç, ardından yol kenarındaki bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Aylin K., Yiğit N., Çınar N. ve Perihan N. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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