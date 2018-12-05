Otomobil evin bahçesine girdi, sürücü bulunamadı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak bir evin bahçesine girdi. Evin boş olduğu öğrenilirken, otomobilini bırakarak olay yerinden ayrılan sürücü aranıyor.

Olay, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi\'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde otomobili bir evin bahçesinde gören vatandaşlar polisi aradı. Gelen polis, boş evin bahçesine duvarı yıkarak giren 78 ST 099 plakalı otomobili ters dönmüş olarak buldu. Polis, olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.



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