Otomobil, emisyon ölçümü yapılan araca çarptı, karı- koca öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, karayolu kenarında egzoz emisyonu ölçümü yapılan otomobile, kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Kazada, araçlarına egzoz ölçümü yapılan çift öldü. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edremit ilçesinde, E-87 karayolu kenarında bulunan otomobil servisine gelerek araçlarına bakım ve egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen İsmail Kamil Üstünel\'e ait 35 HJY 45 plakalı park halindeki otomobile, Balıkesir yönüne giden Emrah Genç yönetimindeki 34 NZ 0603 plakalı otomobil yoldan çıkarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle egzoz emisyon ölçümü yapılan park halindeki otomobil takla attı. Kazada park halindeki aracın içindeki İsmail Kamil Üstünel (73) ve otomobil içinde bulunan eşi Zümran Üstünel (63) yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görgü tanıkları da park halindeki araca çarpan aracın çok yüksek hızla yoldan çıkarak emisyon ölçümü yapılan araca arkadan çarptığını ve park halindeki aracı takla attığını gördüklerini ifade etti.

Kaza sonrasında Edremit İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı ekipler bölgede çalışma yaparken park halindeki araca çarpan Emrah Genç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Üstünel çiftinin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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