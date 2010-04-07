Otomobil durağa daldı 3 ölü 2 yaralı

T24- İstanbul Kozyatağı'nda bir otomobil kontrolden çıkarak otobüs durağına girdi. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Alınan ilk bilgilere göre, Kozyatağı Ankara Caddesi'nde seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına ve köprü ayağına çarptı.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çok süratlı seyreden bir otomobil hakimiyetini kaybedip, takla attı ve durağa girdi. Kaza yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması devam ediyor.