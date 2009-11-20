Otomobil durağa daldi: 3 ölü

Pendik Kurtköy’de, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle otobüs durağında bekleyen yayaların arasına dalan üniversite öğrencisi Berkant Polat, 3 kadının ölümüne neden oldu.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Tepeören Mevki Formula Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Okan Üniversitesi öğrencisi Berkant Polat, aşırı hız yaptığı 34 GFV 18 plakalı Citröen otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.



Bu sırada, çevredeki villalarda temizlikçi olarak çalışan ve evlerine dönmek için durakta otobüs bekleyen Sultan Aydoğan (45), Melek Haskan (31) ve Şakire Sırtıkara (36) otomobilin altında kaldı. Görgü tanıklarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kadının da ezilerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan Berkant Polat ise ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polat'ın tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



Cesetler savcının talimatı ile Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyarak hastaneye gelen Sultan Aydoğan, Melek Haskan ve Şakire Sırtıkara'nın yakınları, ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.