Otomobil devrildi: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Karacasu çevreyolu üzerinde bulunan Karacaören yol ayrımında meydana geldi. Karacaören Mahallesi yönüne giden 22 yaşındaki Hüseyin Ceylan yönetimindeki 20 BJB 31 plakalı otomobil, virajda yoldan çıktı. Takla atan otomobildeki sürücü 22 yaşındaki Hüseyin Ceylan ile araçta bulunan 27 yaşındaki Aşkın Kasırga, 23 yaşındaki Ahmet Kasırga, 46 yaşındaki Şehnaz Eser ve 43 yaşındaki Şengül Şirin sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Şehnaz Eser, ilk müdahale sonrası ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.