T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil devrildi: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

27 Kasım 2017 17:15

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Karacasu çevreyolu üzerinde bulunan Karacaören yol ayrımında meydana geldi. Karacaören Mahallesi yönüne giden 22 yaşındaki Hüseyin Ceylan yönetimindeki 20 BJB 31 plakalı otomobil, virajda yoldan çıktı. Takla atan otomobildeki sürücü 22 yaşındaki Hüseyin Ceylan ile araçta bulunan 27 yaşındaki Aşkın Kasırga, 23 yaşındaki Ahmet Kasırga, 46 yaşındaki Şehnaz Eser ve 43 yaşındaki Şengül Şirin sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Şehnaz Eser, ilk müdahale sonrası ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKARACASUAydın DHA AYDIN KaracasuKazaKaracasuKaracaörenKaracaören MahallesiHüseyin CeylanBJBTaklaHüseyin Ceylan ileAşkın KasırgaAhmet KasırgaEser veYaralılarSağlıkNazilli Devlet HastanesiHayati

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24