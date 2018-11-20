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Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi

20 Kasım 2018 16:55

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Devrekani ile Bozkurt ilçeleri arasındaki İnciğez köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sevin yönetimindeki 34 BR 2299 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü Mehmet Sevin ve otomobildeki Şaban Başar yaralanırken, Mehmet Tellioğlu (64) ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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