Otomobil dereye düştü: 3 yaralı

Muğla'daki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Emirbeyazıt Mahallesi'nde Rafet Görkem İnce'nin kullandığı 34 U 4881 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kara Muğla Deresi'ne düştü.



Kazada, sürücü İnce ile otomobilde bulunan Murat Denkel ile Hakan Yüce yaralandı.



Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.



Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen 1 kişi ise itfaiye ve 112 ekiplerince dereden güçlükle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.



Muğla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

