T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil depoya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Melekli beldesinde virajı alamayan otomobil bir işyerinin deposundan içeri girdi

19 Aralık 2017 18:40

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'ın Melekli beldesinde virajı alamayan otomobil bir işyerinin deposundan içeri girdi. Kazada, sürücü Muhammet Çağrı Akdağ (22) yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı yaralandı.
Kaza, dün gece yarısı Melekli Beldesi girişinde meydana geldi. Aralık yönünden gelen Muhammet Çağrı Akdağ yönetimindeki 76 DR 282 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı ve taklalar atarak yol kenarındaki bir işyerin ait depodan içeri girdi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Çağrı Akdağ kaza yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşları aynı yaştaki Burhan Şasi ile Alican Bat yaralandı. Yaralılardan durum ağır olan Burhan Şasi Erzurum\'a sevk edilirken, Alican Bat Iğdır Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat DENİZIĞDIR DHA IĞDIR MelekliKazadaAkdağKazaMelekli BeldesiAralık yönündenMuhammetDRBurhanAlican BatYaralılardanErzurumAlican Bat Iğdır Devlet HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24