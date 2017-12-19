Otomobil depoya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'ın Melekli beldesinde virajı alamayan otomobil bir işyerinin deposundan içeri girdi. Kazada, sürücü Muhammet Çağrı Akdağ (22) yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı Melekli Beldesi girişinde meydana geldi. Aralık yönünden gelen Muhammet Çağrı Akdağ yönetimindeki 76 DR 282 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı ve taklalar atarak yol kenarındaki bir işyerin ait depodan içeri girdi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Çağrı Akdağ kaza yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşları aynı yaştaki Burhan Şasi ile Alican Bat yaralandı. Yaralılardan durum ağır olan Burhan Şasi Erzurum\'a sevk edilirken, Alican Bat Iğdır Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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