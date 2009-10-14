Otomobil Çoruh Nehri'ne düştü: 1 ölü

Artvin'de otomobilin Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Yusufeli-Artvin kara yolunun 60. kilometresindeki Aşağı Maden köyü mevkisinde, Ahmet Alkan (58) yönetimindeki 08 AF 034 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten Çorun Nehri'ne düştü.



Kazada, sürücü Alkan'ın eşi Fatma Alkan (55) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Alkan ise Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Bu arada otomobilde sıkışan Fatma Alkan'ın cesedini, Artvin Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı 6 kişilik ekip çıkardı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



