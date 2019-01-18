T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı

18 Ocak 2019 21:24

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı. Kazada, 4\'ü asker, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kocahasanlı Mahallesi\'nde D400 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Kocahasanlı merkez ışıklarında, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan 31 FM 764 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, Silifke\'den Erdemli\'ye giden 23 DIK 44 plakalı cezaevi ring aracına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cezaevi ring aracı, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtan çıkarılan 3 er, 1 astsubay ve aracın sivil şoförü olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DOĞANERERDEMLİ Mersin DHA MERSİNin ErdemliKazadaKazaMahallesi D400 KarayoluKocahasanlıFMSilifkeDIKKazanınYaralılarsağlıkErdemli Devlet HastanesiYaralılarınKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24