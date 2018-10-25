Otomobil çarpmasıyla öldü, bastonu yolda kaldı

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu),(DHA) - ORDU\'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Salim Ateş (88), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ünye Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Fatsa\'dan Ünye yönüne giden Tayfur B. (31) yönetimindeki 52 K 4181 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Salim Ateş\'e çarptı. Kazada Salim Ateş ağır yaralandı. Ateş\'in bastonu, gözlüğü ve ayakkabısı ise savruldu. Ateş\'e ilk müdahaleyi yakındaki hastane personeli yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü Tayfur B., gözaltına alındı.

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