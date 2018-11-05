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Otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Çelik (71) yaşamını yitirdi

05 Kasım 2018 16:43

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Çelik (71) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Derbent Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara yönünden İzmir\'e doğru gelen Selman M. (27) yönetimindeki 06 AEZ 309 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çelik\'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Fatma Çelik\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alarak kaza yerine gelen Çelik\'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Çelik\'in cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Selman M, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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