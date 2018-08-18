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Otomobil çarpan Suriyeli çocuk yaralandı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriyeli Mahmut Abdullah Hanif (8), yaralandı

18 Ağustos 2018 18:23

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriyeli Mahmut Abdullah Hanif (8), yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Şair Eşref Mahallesi\'nde meydana geldi. Çocuk parkında oynayan Suriyeli Mahmut Abdullah Hanif, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Hanif\'e çarptı. Yaralanan Hanif, Soma Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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