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Otomobil çarpan Suriyeli baba ile kızı yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçen Suriyeli baba ile kızına otomobil çarptı

07 Mart 2018 18:22

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçen Suriyeli baba ile kızına otomobil çarptı. Yaralı baba-kız hastanede tedaviye alındı.
Kaza Mobil Mevkii\'nde meydana geldi. Mehmet Ç. yönetimindeki 41 AK 215 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Rıdvan Furat ve kızı Betül Furat\'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112\'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Sürücü Mehmet Ç. ifadesi alınmak üzere Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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