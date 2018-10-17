Otomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felç

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ön ayakları ezilip, arka ayakları felç olan köpek yerinden kalkamadığı için 10 gün yaşam mücadelesi verdi. Köpek, vatandaşların ihbarı üzerine veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Silopi’ye bağlı Başverimli beldesinin Başköy yolu üzerinde bir aracın çarptığı köpek, yaklaşık 10 gün yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattı. Öğrencilerin zaman zaman yiyecek ve su verdiği köpek için bir vatandaşın ihbarı üzerine Silopi Belediyesi Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu, harekete geçti. Köpeği, bulunduğu yerden alarak tedavi için belediyeye getiren Zekioğlu, başındaki yara nedeniyle kulak çevresinde kurtlanma meydana gelen köpeğin hareketsiz kalmasından ötürü vücudunun bir kısmında ise felç oluştuğunu belirterek, \"Yol kenarında araç çarpması sonucunda yaralanan bir köpek ihbarını aldık. Bölgeye giderek köpeği aldık. İki ön ayağında ezilme ve arka iki ayağı felçlidir. Kafasında kurtlanma meydana gelmiş. Muayene sonucunda herhangi bir kırığa rastlamadım. Gerekli tedavisini yaptım. Bu tedavi sonucunda belediyemize bağlı park bahçe alanında ona yer yaptık. Yemek ve suyunu verdik. Köpeğin iyileşmesini bekleyeceğiz. Gerekli müdahaleleri her gün yapacağız\" dedi.



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