Otomobil çarpan kamyon şoförü ağır yaralandı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, yolun karşısındaki kamyonunun yanına geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobilin çarptığı Yunus Korkmaz (31), ağır yaralandı.

Kaza, Tire-Ödemiş Karayolu\'nun kırsal Boynuyoğun Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonu önünde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda ihtiyaçlarını giderdikten sonra yolun karşısına park ettiği kamyonunun yanına geçmeye çalışan Yunus Korkmaz\'a Tire\'den Ödemiş yönüne giden Ayhan Bilik yönetimindeki 35 M 4166 plakalı otomobil çarptı. Akaryakıt istasyonu görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon şoförü Korkmaz\'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Korkmaz, Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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