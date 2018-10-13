Otomobil çarpan kadın öldü, başörtüsü sileceğe takılı kaldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ana yolda karşıya geçmek isteyen Adiviye Bıçakçı (75) otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının başörtüsü kendisine çarpan otomobilin sileceğine takılı kaldı.

Kaza, gece Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yalova istikametine seyreden Nasuf Beyoğlu (62) yönetimindeki 16 VB 005 plakalı otomobil, eski kaymakamlık lojmanı yakınlarında ana yolda karşıya geçmek isteyen Adiviye Bıçakçı’ya çarptı. Bıçakçı, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre ileriye savrularak ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi müdahale ettiği yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Adiviye Bıçakçı’nın başörtüsü çarpan otomobilin sileceğine takılı kalırken, elindeki çantası ve ayağındaki terlikleri yola savruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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