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Yaşam

Otomobil camının 1 cm açık olması hayatını kurtardı

Otomobilde bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan 3 yaşındaki çocuğu polis son anda kurtardı. Otomobilin camı zorlayarak açılabildi.

24 Temmuz 2010 03:00

T24-Otomobilde bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan 3 yaşındaki çocuğu polis son anda kurtardı. Otomobilin camı zorlayarak açılabildi.


Adana'da Fatma Bal, merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde kızı Pınar'ı, 46 EE 846 plakalı otomobilde bırakarak yakınlarıyla kuyumcuya gitti. 


Bir süre sonra arabanın içindeki küçük kızın havasızlık nedeniyle zor durumda kaldığını gören, bölgede sivil kıyafetlerle görev yapan güven timine bağlı ekipler, küçük çocuğun ailesini aramaya başladı.


Yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen olay yerine hiç kimsenin gelmemesi ve küçük kızın havasızlık nedeniyle fenalık geçirmesi üzerine ekipler, yaklaşık 1  santimetre açık bırakılan aracın arka camını zorlayarak açtılar. Kurtarılan küçük kız, polis ekipleri tarafından su verilerek kendine getirildi.


Bu sırada, bir süre sonra otomobilinin yanına gelen anne, kızını sivil giyimli bir kadının kucağında görünce tepki gösterdi. Anne, kadının polis olduğunu belirtmesi ve durumu anlatması sonucu olayın farkına vardı.


Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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