Otomobil Botan Çayı'na uçtu: 1 yaralı, 1 kayıp (2)

5 ÇOCUK ANNESİ KADININ CESEDİNE ULAŞILDI

Siirt merkeze bağlı Meydandere Köyü yakınlarında otomobilin Botan Çayı\'na düşmesi sonucu, sürücü Abdulaziz Oysal ağır yaralanırken, yanında bulanan yengesi Mevlüde Oysal araçla birlikte suda kayboldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışması yapan AFAD ve UMKE ekiplerinin talebi üzerine Bitlis ilinden getirilen dalgıç ekipleri, 5 çocuk annesi Mevlüde Oysal cansız bedenine ulaştı. Oysal\'ın cesedinin araç içerisinden çıkarıldığı belirtildi. Mevlüde Oysal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi kaldırıldı.

