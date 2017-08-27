T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil Botan Çayı'na uçtu: 1 yaralı, 1 kayıp (2)

5 ÇOCUK ANNESİ KADININ CESEDİNE ULAŞILDI Siirt merkeze bağlı Meydandere Köyü yakınlarında otomobilin Botan Çayı'na düşmesi sonucu, sürücü Abdulaziz Oysal ağır yaralanırken, yanında bulanan yengesi Mevlüde Oysal araçla birlikte suda kayboldu

27 Ağustos 2017 22:07

5 ÇOCUK ANNESİ KADININ CESEDİNE ULAŞILDI
Siirt merkeze bağlı Meydandere Köyü yakınlarında otomobilin Botan Çayı\'na düşmesi sonucu, sürücü Abdulaziz Oysal ağır yaralanırken, yanında bulanan yengesi Mevlüde Oysal araçla birlikte suda kayboldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışması yapan AFAD ve UMKE ekiplerinin talebi üzerine Bitlis ilinden getirilen dalgıç ekipleri, 5 çocuk annesi Mevlüde Oysal cansız bedenine ulaştı. Oysal\'ın cesedinin araç içerisinden çıkarıldığı belirtildi. Mevlüde Oysal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi kaldırıldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANNESİ KADININ CESEDİNE ULAŞILDI SiirtMeydandere KöyüBotanAbdulaziz OysalMevlüde OysalBölgedeAFADUMKEBitlisOysalMevlüde OysalınSiirt Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24