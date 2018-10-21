OTOMOBİL BİR BAŞKA ARACA ÇARPARAK TAKLA ATTI, 2 KİŞİ YARALANDI

Ersan SAN İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen sürücü, dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi, Taşkızak Sokak girişinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Ali Karakoç\'un kullandığı 34 BZ 8624 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak geçmeye çalıştı. Bu sırada yan sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Uğurkan Kayış\'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Takla atan aracın içinde sıkışan sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan ve şok geçiren bir kişi de olay yerine gelen ambulansa alınarak müdahale edildi.

Polis, olayla ilgili olarak kaza yapan sürücünün bilgisine başvurdu.

Görüntü dökümü:

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-Kazada yaralanan 2 kişinin ambulansa götürülmeleri

-Kaza şok geçiren bir gencin ağlaması

-Kazaya karışan biri takla atan otomobillerin görüntüleri

-Görgü tanığı röportaj

-Genel ve detaylar

